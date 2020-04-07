Президент «Тоттенхэма» намерен привлечь сотрудников клуба для работы в своем доме

Президент лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви планирует использовать сотрудников клубного стадиона для работы в своем загороднем доме, утверждает The Telegraph.

По данным источника, Леви собирается платить работникам в частном порядке. При этом их зарплата в клубе останется на нынешнем уровне.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» будет использовать государственную систему сохранения рабочих мест для выплаты персоналу 80% заработной платы в условиях пандемии коронавируса за счёт средств налогоплательщиков.

Напомним, что в настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, а также еврокубки.