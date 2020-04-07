М. Сиссоко: «Тоттенхэм» не будет плевать на достижения Почеттино, но за Моуринью будущее

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Сиссоко поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуринью.
«Мы счастливы с Моуринью. Он освежил команду. Мы не собираемся плевать на то, что сделал Маурисио Почеттино. Он поднял клуб на другой уровень. Но теперь наше будущее — Жозе Моуринью. У нас есть конкретные цели, четвёртое место всё ещё достижимо. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться положительных результатов», — приводит слова Сиссоко Europe 1.
Напомним, что в настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, а также еврокубки.
«Тоттенхэм» набрал 41 очко в 29 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 7 апреля 2020
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