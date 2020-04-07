Хавбек «Рубина»: не исключаю, что масштабы пандемии коронавируса немного преувеличены

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал сокращение зарплат футболистам на 50 процентов, а также поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Игроки с пониманием отреагировали на сокращение зарплат. Иногда нужно идти на уступки. Из-за сокращения какие-то планы немного меняются, но всё нормально, мне хватает. Стараюсь думать о будущем, что-то в недвижимость вкладываю. Кто знает, что будет после карьеры.
Для нас главное, чтобы вирус прошёл и мы смогли приступить к тренировкам. Хочется, чтобы люди вернулись к полноценной жизни, а то общаешься с ними, многие паникуют, чуть ли не с ума сходят.
У меня двоякая позиция. С одной стороны, понимаю, что проблема существует, есть какой-то вирус. В Италии и Испании, например, действительно очень много заражённых. С другой — не исключаю, что масштабы происходящего немного преувеличены. Ведь люди умирают и от других болезней», — приводит слова Коновалова Sport24.
- 7 апреля 2020
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