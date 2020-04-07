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Евгений Коноплянка: одной ногой уже был в «Ливерпуле»

Евгений Коноплянка: одной ногой уже был в «Ливерпуле»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль».

«Болею за Зинченко. Когда его не было в «Манчестер Сити», то, конечно, я поддерживал «Ливерпуль». Когда был с этим клубом на связи, его представители приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого я начал ещё сильнее болеть за красных. Они человечные. Боролись за то, чтобы мой трансфер в «Ливерпуль» состоялся. Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой там, в Англии. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала. Правда, когда Зинченко перешёл в «Манчестер Сити», стал поддерживать эту команду», — приводит слова Коноплянки Sport.ua.

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