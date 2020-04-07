Рыбалка: Бердыев хотел видеть меня в «Рубине»

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, выступающий за «Сивасспор», рассказал о том, как находился на просмотре в казанском «Рубине».



«После аренды в «Словане» ездил в «Рубин» на просмотр. Тогда казанский клуб возглавлял Курбан Бердыев, и я знал, что он был во мне заинтересован. Но потом Бердыев ушёл, а мне позвонил Игорь Михайлович и сказал: «Едешь в «Рубин». Я говорю: «Как на просмотр, когда я несколько месяцев не тренировался?!». Но он всё равно сказал, чтобы я ехал в Казань.



А там ко мне подошёл спортивный директор и сказал, что, мол, тебя хотел Бердыев, теперь тут новый тренер, потому пригласили на просмотр. Посмотрим, как ты проявишь себя. Тренером был Билялетдинов, кажется. Неделю с ним пробегал. Как раз попал в ту неделю, когда они бегали. Сыграл пятнадцать минут в товарищеском матче и уехал домой», — сказал Рыбалка в видео, опубликованном на канале «Бомбардир» в YouTube.

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