Роналду не попал в состав символической сборной «Манчестер Юнайтед» от Гиггза

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз составил символическую сборную из бывших манкунианцев, с которыми он пересекался в своей карьере, сообщает официальный сайт клуба.

В состав команды Гиггз не включил португальского нападающего Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Ювентус». Тремя лучшими игроками, с которыми он играл, Гиггз назвал Пола Скоулза, Гари Невилла и Роя Кина.

Состав символической сборной от Гиггза выглядит следующим образом:

вратарь Петер Шмейхель;



защитники Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин;



полузащитники Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз;



нападающие Уэйн Руни, Уле-Гуннар Сульшер.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, провёл за клуб 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.