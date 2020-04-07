Роналду не попал в состав символической сборной «Манчестер Юнайтед» от Гиггза

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз составил символическую сборную из бывших манкунианцев, с которыми он пересекался в своей карьере, сообщает официальный сайт клуба.
В состав команды Гиггз не включил португальского нападающего Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Ювентус». Тремя лучшими игроками, с которыми он играл, Гиггз назвал Пола Скоулза, Гари Невилла и Роя Кина.
Состав символической сборной от Гиггза выглядит следующим образом:
вратарь Петер Шмейхель;
защитники Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин;
полузащитники Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз;
нападающие Уэйн Руни, Уле-Гуннар Сульшер.
Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, провёл за клуб 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.
- 8 апреля 2020
-
00:20
-
00:08
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:30
-
23:12
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:31
-
22:11
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:32
-
21:29
-
21:09
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:54
-
19:41
-
19:29
-
19:12
-
19:11
-
18:54
-
18:54
-
18:35
-
18:25
-
18:12
-
18:10
-
17:55