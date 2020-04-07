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Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы

Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Футбол / Южная Америка 0

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму, сообщает Football Espana.

По информации источника, Роналдиньо был выпущен из тюремного заключения и на данный момент находится под домашним арестом в отеле Асунсьона. Таким образом, экс-футболист провёл в тюрьме один месяц.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

Роналдиньо сыграл в футволей в парагвайской тюрьме
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