Экс-вратарь «Локомотива» Фильцов: на матчах чемпионата Беларуси царит унылая обстановка

Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов, выступающий за белорусский клуб «Смолевичи», выразил мнение, что чемпионат Беларуси необходимо приостановить из-за угрозы распространения коронавируса.

«К белорусскому чемпионату сейчас пристальное внимание. Многие страны приобрели телеправа на его показ. В России «Матч ТВ» транслирует все матчи. Это, безусловно, положительный момент. Да и просто приятно, что чемпионат, в котором выступаешь, широко освещают.



Тем не менее, считаю, в сложившейся ситуации важнее здоровье людей и чемпионат нужно приостановить до того времени, когда ситуация улучшится.



Мы играем для болельщиков. Посещаемость турнира и без того не самая высокая, сейчас же зрителей на трибунах почти нет, обстановка совсем унылая. На нашем последнем матче 5 апреля с «Витебском» было порядка ста человек», — приводит слова Фильцова «Команда России».