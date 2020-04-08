Форвард «Севильи»: Головин может стать игроком экстра-класса

Нападающий «Севильи» Нолито поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине и форварде «Сельты» Фёдоре Смолове.
«Фёдор — сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать «Сельте» набирать очки, команда выбралась из зоны вылета. Возможно, он ещё не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен.
Не поздно ли Смолов уехал в Европу? Всё относительно, у каждого игрока свой путь. Возможно, раньше у него не было предложений, которые бы устроили его со всех сторон. Знаю, что другой ваш игрок — Александр Головин — рано уехал в Европу и сейчас выступает за «Монако». Он очень впечатлил меня на чемпионате мира–2018, и думаю, он вполне может стать игроком экстра-класса, который будет выступать за команды, борющиеся за победу в Лиге чемпионов", — приводят слова Нолито «Известия».
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