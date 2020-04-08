Топ-менеджеры «Ливерпуля» сократили себе зарплату на четверть

Руководство английского «Ливерпуля» по собственной инициативе пошло на понижение зарплаты в связи с паузой в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, сообщает The Athletic.

На сокращение заработной платы согласились генеральный директор Питер Мур, управляющий директор Билли Хоган и операционный директор Энди Хьюз. При этом руководители не стали объявлять об этом шаге публично, чтобы избежать давления на игроков клуба, которые сейчас участвуют в переговорах об урезании заработных плат всем футболистам Английской Премьер-лиги.

Ранее «Ливерпуль» подвергся критике за то, что вписался в программу по прямой государственной помощи пострадавшим от эпидемии компаниям. На сегодняшний день клуб отказался от участия в этой программе.