«Реал» снизит зарплаты игрокам на 12%, если сезон доиграют, на 20% — если нет

Руководство мадридского «Реала» сократит заработные платы всем сотрудникам, включая игроков футбольной команды.
На данный момент в клубе разработаны два сценария. В том случае, если сезон-2019/2020 всё-таки будет доигран, зарплаты игроков снизят на 12%. Если розыгрыш Ла Лиги завершится досрочно, то доходы футболистов упадут на 20%, сообщает Cadena Ser.
Аналогичное предложение ранее было сделано игрокам баскетбольного «Реала», и они его приняли.
Розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и остальные крупные спортивные соревнования в мире. В данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, с 58 очками лидирует «Барселона». «Реал» занимает второе место и отстаёт от каталонцев на два очка. В последнем туре перед вынужденной паузой команда Зинедина Зидана уступила в гостях «Бетису» со счётом 1:2.
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