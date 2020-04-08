Игорю Акинфееву — 34. Кадры детства, кубки, тату, красавица-жена и «нога бога» на ЧМ. Фото

Сегодня вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву исполняется 34 года. Он родился 8 апреля 1986 года в Видном. Его отец работал дальнобойщиком, а мама – воспитательницей в дошкольном заведении.



Любимым вратарём Акинфеева какое-то время был Станислав Черчесов, хотя в детстве он занимался в школе ЦСКА. Также в его архиве есть фото с другим вратарём «Спартака» — Александром Филимоновым, который недавно закончил карьеру. В середине – друг Игоря и его партнёр по школе ЦСКА Сергей Горелов. «Фото сделано в 1997 году на «Динамо», — рассказал Сергей. — ЦСКА со «Спартаком» играли, а мы с Игорем и другими пацанами мячи мастерам подавали. Я захватил с собой фотоаппарат, старенький, плёночный. Ну и предложил: «А давай с Филимоновым сфоткаемся». Он согласился».

В основной состав ЦСКА Акинфеев попал перед сезоном-2002/2003. Первые наставления молодому вратарю давал Вячеслав Чанов. Именно Чанов сыграл колоссальную роль в прогрессе Акинфеева.

После выступления на ЧМ-2018 Акинфеев принял решение завершить карьеру в национальной сборной.

Лучшие фотографии карьеры Игоря Акинфеева — в подборке специальных фотокорреспондентов «Чемпионата».