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АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона
Футбол / Англия 0

Руководство АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино.

«Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьёзной. Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займёт, нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за старые», — приводит слова Марино Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

«Удинезе» и английский «Уотфорд» принадлежат семье Поццо.

Ранее сообщалось, что УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые недоиграют чемпионат.

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