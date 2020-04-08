Оставшиеся матчи Серии A могут пройти в Риме

Серия A продолжает прорабатывать различные сценарии возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает La Repubblica.
По данным источника, крайней мерой является проведение оставшихся матчей чемпионата Италии в Риме без болельщиков. Все клубы на 45 дней соберутся в столице Италии, где пройдут небольшой сбор и доиграют чемпионат.
Это позволит избежать распространения коронавируса. Футболисты будут постоянно проходить тесты. К игрокам не будут подпускать журналистов, а арбитры матча пройдут сбор вместе с командами.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс. В Италии на 8 апреля зафиксировано более 135 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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