АПЛ может досрочно завершить сезон, «Реал» не хочет вернуть Роналду. Главные новости дня

АПЛ готовится досрочно завершить сезон, ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола, «Реал» не собирается возвращаться Криштиану Роналду.
1. Чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/2020 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
2. Мадридский «Реал» не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус»
3. Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что поддерживает российского хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
4. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв перенёс операцию и находится в медикаментозной коме.
5. Руководство АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
6. Известный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о борьбе с коронавирусом в его стране.
7. Тренер Хабиба Нурмагомедова раскрыл подробности его вылета из США.
8. ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении России после обвинений Минюста США.
9. ФИФА на своём официальном сайте объявила об изменениях в регламенте мирового футбола, введённых из-за пандемии коронавируса.
10. Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс признался, что хотел бы вернуться в «Королевский клуб».
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