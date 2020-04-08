Зидан рассчитывает на переход Мбаппе в «Реал»

«Реал» продолжает проявлять интерес к форварду «Пари Сен-Жермен» Мбаппе, сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».
Сообщается, что Мбаппе является главной трансферной целью наставника «Королевского клуба» Зинедина Зидана, который хотел бы подписать игрока в летнее трансферное окно. Однако сам французский клуб работает над продлением контракта с Мбаппе до 2025 года. Игроку готовы предложить двойное повышение зарплаты.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах в Лиге чемпионов. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что ФИФА изменит сроки трансферных окон из-за пандемии коронавируса.
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