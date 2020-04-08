Два года назад «Спартак» разгромил «Анжи» благодаря хет-трику Промеса

8 апреля 2018 года московский «Спартак» на выезде разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена».

Героем матча стал нидерландский нападающий московского клуба Квинси Промес, который оформил хет-трик. Ещё один гол забил защитник красно-белых Илья Кутепов. В составе махачкалинцев голом отметился Хуан Лескано.

Видео можно посмотреть на странице «Анжи» в YouTube.

В том сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Анжи» занял 14-е место и в стыковых матчах проиграл красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3). Несмотря на поражение, махачкалинский клуб остался в Российской Премьер-Лиге из-за ликвидации пермского «Амкара». Впрочем, в следующем сезоне «Анжи» уже окончательно вылетел из РПЛ.