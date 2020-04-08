Два года назад «Спартак» разгромил «Анжи» благодаря хет-трику Промеса

8 апреля 2018 года московский «Спартак» на выезде разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена».
Героем матча стал нидерландский нападающий московского клуба Квинси Промес, который оформил хет-трик. Ещё один гол забил защитник красно-белых Илья Кутепов. В составе махачкалинцев голом отметился Хуан Лескано.
Видео можно посмотреть на странице «Анжи» в YouTube.
В том сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Анжи» занял 14-е место и в стыковых матчах проиграл красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3). Несмотря на поражение, махачкалинский клуб остался в Российской Премьер-Лиге из-за ликвидации пермского «Амкара». Впрочем, в следующем сезоне «Анжи» уже окончательно вылетел из РПЛ.
- 8 апреля 2020
-
11:15
-
11:05
-
10:55
-
10:39
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
09:59
-
09:57
-
09:33
-
09:33
-
09:22
-
08:54
-
08:30
-
08:21
-
07:19
-
06:33
-
05:38
-
04:30
-
04:12
-
03:59
-
03:03
-
02:40
-
01:59
-
01:31
-
00:49
-
00:20
-
00:08
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:30
-
23:12
-
23:04
-
22:50
-
22:35