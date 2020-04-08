«Эвертон» снова хочет приобрести Эвертона
Ливерпульский «Эвертон» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в приобретении нападающего «Гремио» Эвертона. Английский клуб является фаворитом в борьбе за бразильца, сообщает Globo Esporte.
«Эвертон» уже пытался приобрести 24-летнего футболиста в минувшее зимнее трансферное окно, но затем решил отказаться от сделки.
В минувшем сезоне Эвертон забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В нынешнем кампании форвард записал в свой актив 1 голевой пас в 2 встречах Кубка Либертадорес.
Контракт Эвертона с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 35 млн.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
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