«Эвертон» снова хочет приобрести Эвертона

Ливерпульский «Эвертон» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в приобретении нападающего «Гремио» Эвертона. Английский клуб является фаворитом в борьбе за бразильца, сообщает Globo Esporte.

«Эвертон» уже пытался приобрести 24-летнего футболиста в минувшее зимнее трансферное окно, но затем решил отказаться от сделки.

В минувшем сезоне Эвертон забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В нынешнем кампании форвард записал в свой актив 1 голевой пас в 2 встречах Кубка Либертадорес.

Контракт Эвертона с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 35 млн.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020