Безуглов: сейчас сравнивать смертность от коронавируса с гриппом точно не стоит

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Сравнивать сейчас смертность от коронавируса с гриппом точно не стоит. Потому что, во-первых, пандемия коронавируса ещё в самом разгаре и его пик, я так понимаю, не пройден. Когда она закончится, а слава богу, всё рано или поздно заканчивается, тогда специалисты и учёные всё подсчитают: сколько человек было инфицировано, сколько, к большому сожалению, погибло. Вот тогда уже можно будет проводить параллели. А вообще рассуждения о том, что страшнее — коронавирус или грипп, — считаю неправильными. Речь идёт о человеческих жизнях. Грипп опасен своими осложнениями. Как и коронавирус.

Если сейчас люди квалифицированно лечатся, ведут себя грамотно, не геройствуют, то смертность будет меньше, чем, условно, от гриппа. Ну и что в этом плохого? Радоваться ведь надо. Но это абсолютно не повод строить из себя специалиста и рассуждать обо всём в социальных сетях. И говорить, как некоторые, что нынешняя пандемия — ерунда. Мне кажется, всем нам стоит вообще прекратить писать в соцсетях, потому что инфекционистов и эпидемиологов среди нас — единицы. Вот они могут о чём-то говорить, но им сейчас не до того. Эти люди работают. А тем, кто тратит время в соцсетях, лучше заняться чем-то другим", — приводит слова Безуглова «Российская газета».