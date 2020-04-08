Титов: увидим, как «Спартак» и «Зенит» проявят себя, если будут играть 2-3 раза в неделю

Бывший полузащитник «Спартак» Егор Титов поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат возобновился как можно скорее, но выбираю вариант со зрителями, но с плотным графиком. Дело и в болельщиках, без которых футбол теряет очень многое. Мне и самому однажды доводилось играть при пустых трибунах — это какое-то безумие. А вспомните матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Интер», игравшийся в последнем перед остановкой туре 8 марта при пустых трибунах. Тишина на стадионе воспринималась довольно тягостно.
Вообще считаю, что для наших клубов играть по два раза в неделю — идеальный график. Много говорят, что нашим командам, попадающим в еврокубки, не хватает в чемпионате интенсивности, но играем лишь раз в неделю. Концовку первенства в 8 туров придётся доигрывать в сжатые сроки. А ведь ещё кубковые встречи. Вот и посмотрим, как те же «Спартак» и «Зенит» проявят себя, когда придётся проводить по 2, а то и 3 матча на неделе, ведь ведущие европейские клубы играют в таком ритме уже давно», — приводит слова Титова «Московский комсомолец».
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