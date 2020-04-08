«Мы тебя любим, наш кэп!» ЦСКА представил ролик в честь дня рождения Акинфеева

Сегодня, 8 апреля, празднует свой день рождения голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Знаменитому российскому футболисту исполнилось 34 года.

В честь этого события «армейцы» подготовили ролик под названием «Мы тебя любим, наш кэп!»

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. За основную команду «армейцев» вратарь дебютировал в 2002 году. Вместе с московским клубом Игорь 6 раз стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, выиграл 6 Кубков и 7 Суперкубков России, а также завоевал 1 Кубок УЕФА.

В нынешней кампании Акинфеев помог ЦСКА в 28 матчах во всех турнирах. В его активе 9 встреч без пропущенных мячей.

Статистика голкиперов чемпионата России сезона-2019/2020

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020