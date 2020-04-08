Суарес: обсудим с «Барселоной» моё будущее, когда придёт время
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что пока не общался с руководством каталонского клуба по поводу нового контракта.
«Сейчас я меньше всего думаю о своём будущем. Ситуация, в которой мир находится сегодня, заставляет думать о том, как нам жить дальше. Поэтому сейчас все мои мысли связаны с тем, как отработать нынешний контракт. Мы обсудим с „Барселоной“ моё будущее, когда придёт время», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.
Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 81,72 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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