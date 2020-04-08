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Сульшер уверен, что «Манчестер Юнайтед» успешно проведёт следующую трансферную кампанию

Сульшер уверен, что «Манчестер Юнайтед» успешно проведёт следующую трансферную кампанию
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего трансферного окна.

«В какой-то момент футбол вернётся к нормальной жизни, и очень важно, чтобы мы были готовы, когда это произойдёт. «Манчестер Юнайтед» хочет быть лучшим во всём. Сейчас у нас появилось больше времени на обсуждение трансферных планов.

Пока никто не знает, каким будет рынок, какие клубы будут вынуждены продать своих игроков. Возможно, будут ситуации, которыми мы сможем воспользоваться. В финансовом плане «Юнайтед» является одним из самых больших клубов.

Уверен, когда вернёмся к нормальной жизни, мы будем способны сделать то, что хотим», — приводит слова 47-летнего норвежского специалиста Sky Sports.

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