Сульшер уверен, что «Манчестер Юнайтед» успешно проведёт следующую трансферную кампанию
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего трансферного окна.
«В какой-то момент футбол вернётся к нормальной жизни, и очень важно, чтобы мы были готовы, когда это произойдёт. «Манчестер Юнайтед» хочет быть лучшим во всём. Сейчас у нас появилось больше времени на обсуждение трансферных планов.
Пока никто не знает, каким будет рынок, какие клубы будут вынуждены продать своих игроков. Возможно, будут ситуации, которыми мы сможем воспользоваться. В финансовом плане «Юнайтед» является одним из самых больших клубов.
Уверен, когда вернёмся к нормальной жизни, мы будем способны сделать то, что хотим», — приводит слова 47-летнего норвежского специалиста Sky Sports.
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