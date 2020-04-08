Саленко: Лобановский и сам не поехал на матч с «Зенитом», и меня не пустил

Бывший нападающий «Зенита», киевского «Динамо» и сборной России Олег Саленко рассказал, по какой причине в сезоне-1989 пропустил оба матча со своим родным клубом.

«Я очень хотел сыграть в родном городе с «Зенитом», пообщаться с друзьями. А Лобановский и сам в Ленинград не поехал, и меня не пустил — опасался каких-то акций. Вместо выезда устроил мне тяжёлую тренировку на базе — один на один. Сильно я тогда, молодой, на него обиделся. А оказалось, клубы негласно договорились, чтобы я в том сезоне вообще не играл против «Зенита», — рассказал Саленко корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Оба матча команд после скандального перехода нападающего из «Зенита» в «Динамо» завершились вничью (0:0, 2:2). Киевляне по итогам сезона заняли третье место, ленинградцы — последнее, 16-е.