Саленко: Лобановский и сам не поехал на матч с «Зенитом», и меня не пустил

Бывший нападающий «Зенита», киевского «Динамо» и сборной России Олег Саленко рассказал, по какой причине в сезоне-1989 пропустил оба матча со своим родным клубом.
«Я очень хотел сыграть в родном городе с «Зенитом», пообщаться с друзьями. А Лобановский и сам в Ленинград не поехал, и меня не пустил — опасался каких-то акций. Вместо выезда устроил мне тяжёлую тренировку на базе — один на один. Сильно я тогда, молодой, на него обиделся. А оказалось, клубы негласно договорились, чтобы я в том сезоне вообще не играл против «Зенита», — рассказал Саленко корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Оба матча команд после скандального перехода нападающего из «Зенита» в «Динамо» завершились вничью (0:0, 2:2). Киевляне по итогам сезона заняли третье место, ленинградцы — последнее, 16-е.
- 8 апреля 2020
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