Президент «Баварии»: Мюллер для клуба означает то же самое, что Октоберфест для Мюнхена

Президент «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал продление контракта с нападающим команды Томасом Мюллером, назвав футболиста символом клуба.



«Мюллер является героем и символом «Баварии». Томас всю карьеру провёл в нашем клубе и смог по-новому раскрыться при тренере Флике. Он выдающийся футболист. Думаю, Мюллер для «Баварии» означает то же самое, что Октоберфест для Мюнхена. Поэтому продление контракта с ним — это прекрасная новость», — приводит слова Хайнера пресс-служба клуба.

Новый договор рассчитан до 30 июня 2023 года.



Мюллер — воспитанник «Баварии». Футболист находится в структуре мюнхенского клуба с 2000 года. За основную команду действующих чемпионов немецкой Бундеслиги форвард дебютировал в 2008 году.