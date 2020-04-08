Президент «Баварии»: Мюллер для клуба означает то же самое, что Октоберфест для Мюнхена
Президент «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал продление контракта с нападающим команды Томасом Мюллером, назвав футболиста символом клуба.
«Мюллер является героем и символом «Баварии». Томас всю карьеру провёл в нашем клубе и смог по-новому раскрыться при тренере Флике. Он выдающийся футболист. Думаю, Мюллер для «Баварии» означает то же самое, что Октоберфест для Мюнхена. Поэтому продление контракта с ним — это прекрасная новость», — приводит слова Хайнера пресс-служба клуба.
Новый договор рассчитан до 30 июня 2023 года.
Мюллер — воспитанник «Баварии». Футболист находится в структуре мюнхенского клуба с 2000 года. За основную команду действующих чемпионов немецкой Бундеслиги форвард дебютировал в 2008 году.
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