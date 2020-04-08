Клопп: Мане выглядел как начинающий рэпер, когда я впервые встретился с ним

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о первой встрече с нападающим Садио Мане.

«Помню первую встречу с Садио. Это случилось в Дортмунде. Я увидел молодого парня. На нём была бейсболка, надетая задом наперёд. Он выглядел как начинающий рэпер. Тогда я подумал: «У меня нет на это времени». У нас тогда была неплохая команда, и мне нужен был игрок, который готов начинать матчи на скамейке.

Считаю, что хорошо понимаю людей, но тогда я ошибся! Потом я следил за карьерой Мане, видел его успехи в «Зальцбурге». В «Саутгемптоне» он просто доминировал. Здорово, что Садио согласился перейти «Ливерпуль». Он хотел работать со мной, а я — с ним. Это была беспроигрышная ситуация», — приводит слова Клоппа Goal.

Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2016 года. Приобретение сенегальца обошлось красным в € 41,2 млн. Сейчас трансферная стоимость 27-летнего форварда оценивается в € 120 млн.