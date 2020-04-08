Агент Озила посоветовал футболистам АПЛ не соглашаться на урезание зарплат

Эркут Согут, агент немецкого полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, выразил мнение, что футболистам английской Премьер-лиги не нужно соглашаться на снижение зарплат из-за пандемии коронавируса.

«Я бы советовал футболистам не соглашаться на урезание зарплат, так как неизвестно, что будет завтра. Будет ли доигран сезон, будут ли действовать спонсорские контракты клубов. Мы сможем узнать, как это повлияет на клубы, не раньше чем через полгода.

Я думаю, что отсрочка платежей является неплохим вариантом. Но соглашаться на урезание не стоит, так как клубы могут заработать те же деньги, что и в прошлом году.

Политики предлагают футболистам внести свой вклад, но таким образом они лишь отвлекают от себя внимание, так как не в состоянии защитить даже врачей. Легко обвинять игроков в жадности, хотя многие из них жертвуют деньги на благотворительность», — приводит слова Согута The Sun.