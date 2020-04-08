Саленко: сымитировал сотрясение мозга, чтобы не загребли в ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита» Олег Саленко рассказал, как его пытался заполучить московский ЦСКА, призвав в армию.
«Сейчас уже, наверное, можно открыть маленький секрет. В последнем матче за «Зенит» в Москве я сымитировал сотрясение мозга за пять минут до конца игры — только бы меня в армию сразу из манежа не загребли. С таким диагнозом на полгода отсрочку от призыва давали. Три дня я честно провалялся в больнице имени Склифосовского. Фёдорыч с двумя генералами приходили, увещевали, но я для себя уже всё решил. Не думаю, что Садырин сильно тогда обиделся — иначе не взял бы впоследствии на ЧМ-1994», — рассказал Саленко корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Саленко выступал за «Зенит» с 1985 по 1988 год. Затем форвард до 1992 года защищал цвета киевского «Динамо».
- 8 апреля 2020
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