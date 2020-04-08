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Максименко нарушил правила карантина, потренировавшись на улице

Максименко нарушил правила карантина, потренировавшись на улице
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко провёл тренировку на улице, несмотря на карантин, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Не обращайте внимания на то, что я на площадке. У меня форс-мажорные обстоятельства, так как дома идёт ремонт, поэтому неудобно. Выполняйте все упражнения дома и по возможности не выходите», — сказал Максименко в «сториз» своего «инстаграма».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

22-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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