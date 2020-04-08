Асхабадзе: Карпин и Черчесов доказали, что заслуживают шанса вернуться в «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что наставник «Ростова» Валерий Карпин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов заслужили возможность вновь возглавить красно-белых.

«Конечно, из всех тренеров «Спартака» комфортнее всего мне было с Валерием Карпиным. Когда он ещё сам являлся гендиректором, оценил мои знания, работоспособность, сделал меня заместителем. В футбольном мире Валерий Георги­евич – человек-скала. И он сам себя сделал как управленец. В этом мы во многом похожи.

На данный момент лучший тренер для «Спартака» – именно Карпин или Черчесов. Отталкиваюсь от результатов работы, которые они показывают в других командах. Оба со временем доказали, что заслуживают шанса когда-нибудь вернуться в родной клуб", — приводит слова Асхабадзе «Большой спорт».