«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Н'Домбеле на улице

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью, который нарушил правил карантина, введённого из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в клубе остались недовольны тем, что португалец провёл тренировку для полузащитника Тангая Н'Домбеле в парке. Также отдельно от них занимались Райан Сессеньон и Давинсон Санчес.

В настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того приостановлены все европейские национальные чемпионаты, кроме Беларуси, а также еврокубки.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав в 29 матчах 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.