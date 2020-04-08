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«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Н'Домбеле на улице

«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Н'Домбеле на улице
Футбол / Англия 0

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью, который нарушил правил карантина, введённого из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в клубе остались недовольны тем, что португалец провёл тренировку для полузащитника Тангая Н'Домбеле в парке. Также отдельно от них занимались Райан Сессеньон и Давинсон Санчес.

В настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того приостановлены все европейские национальные чемпионаты, кроме Беларуси, а также еврокубки.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав в 29 матчах 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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