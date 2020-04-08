Кабовердийский нападающий португальского «Порту» Зе Луиш потренировался дома с собакой в условиях карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Зе Луиш защищал цвета московского «Спартака» с 2015 года и перешёл в «Порту» в прошлом году в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В 109 матчах за российскую команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Португалии и забил семь голов.



Чемпионат Португалии в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах, за исключением Беларуси.