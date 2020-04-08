Карантинный стиль. Вальбуэна изменил имидж
Французский полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна изменил имидж. 35-летний футболист сбрил практически всю бороду, но оставил усы.
«Ребята, как вы думаете: оставить или нет? Покажите мне свой #КарантинныйСтиль!» — написал Вальбуэна на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Матьё Вальбуэна в «Твиттере».
Напомним, с 2014 по 2015 год Матьё защищал цвета московского «Динамо». Хавбек выступал также за «Фенербахче», «Лион», «Марсель», «Либурн-Сен-Сёрен» и «Лангон-Касте».
В нынешнем сезоне Вальбуэна забил 8 мячей и отдал 21 результативную передачу в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Действующий контракт Матьё с «Олимпиакосом» рассчитан до 30 июня 2021 года.
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