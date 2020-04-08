Евсеев: мои слова после матча с Уэльсом были криком тем обстоятельствам жизни

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниям о своём голе за сборную России в стыковом матче Евро-2004 с командой Уэльса (1:0).

«Когда я увидел Георгия Александровича, просто застыл. Таня потом сказала: давно тебя таким не видела. Взяла телефон, сняла на память. Не знал, что „Матч“ покажет сегодня игру с Уэльсом. Сделал все утренние дела, было время перед обедом, вот я и сел у телевизора. Включил и словно попал в прошлое.

Я тренер, работаю не первый год. Но только могу догадываться, под каким напряжением был тогда Ярцев. На кону стояла не только путёвка на Евро-2004. Вся его карьера была на кону. Выиграл — герой. Проиграл — …

До сих пор не могу без эмоций видеть фото Полины в больнице. Я был в сборной, тренировался, играл, мог отвлечься от мыслей, а Таня была с дочкой, и весь её мир сжался до размеров палаты. Игру она, разумеется, не смотрела. Тогда это был ещё другой мир, с другими возможностями интернета…

Время может убежать вперёд, на целые годы. И вдруг случайность отбрасывает тебя назад, в прошлое. Сразу вспомнил стадион, запах травы на поле, крики болельщиков. Свой гол, единственный за сборную, видел много раз. Но всё равно подскочил, разве что руки не вскинул. Те эмоции улеглись, но не исчезли.

Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть. И что именно имел в виду, не знаю до сих пор. Это был крик тем обстоятельствам жизни», — написал Евсеев в своём «инстаграме».