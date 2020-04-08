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Жозе Моуринью признал, что ему не следовало проводить тренировку в парке

Жозе Моуринью признал, что ему не следовало проводить тренировку в парке
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью согласился, что поступил неправильно, когда провёл тренировку с полузащитником Тангаем Н’Домбеле в одном из столичных парков.

«Я согласен, что мои действия не соответствовали государственному протоколу, поскольку сейчас мы можем контактировать только с теми, с кем живём. Очень важно, чтобы все следовали советам правительства. Нужно поддержать наших героев в Национальной службе здравоохранения, которые спасают жизни», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 матчах лондонский клуб одержал 11 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

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