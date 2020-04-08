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Парикмахер Тарасова – о причёсках футболистов: на поле стало больше ухоженных голов

Парикмахер Тарасова – о причёсках футболистов: на поле стало больше ухоженных голов
Футбол / РПЛ 0

Денис Ли, парикмахер полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова, поделился мнением о причёсках футболистов.

«Многие мои коллеги сейчас сидят без работы, никто зарплату им не выплачивает. Я работаю как самозанятый, сам за себя отвечаю. Так что поддержки никакой! Раньше от самоизоляции можно умереть, чем от самого вируса. Сейчас стричь не просит никто, даже спортсмены.

У кого из российских игроков лучшая причёска? Это сложный вопрос. У каждого свой стиль. В последнее время вижу всё больше ухоженных голов на поле. Так что посоветовать могу только тогда, когда человек уже непосредственно в кресле», — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В настоящее время 33-летний Тарасов восстанавливается после перелома ноги, полученного на тренировке.

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