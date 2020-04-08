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84-летний футболист рассказал о своей диете

84-летний футболист рассказал о своей диете
Футбол / Англия 0

Самый старый футболист в мире Дикки Бортвик подробно рассказал о своей диете. В рацион 84-летнего англичанина входит картошка, тосты с вареньем, пиво и другие продукты.

«Первое — виноград. Он полезен и уберегает от лишнего веса. Ем его каждый день. Второе — молоко. Это кальций. Третье — чай. Для удовольствия. Четвёртое — картошка. В любом виде, но я фанат варёной. В картошке много холестерина? Ну и что?! Это моя диета, я чувствую, что картофель приносит мне пользу. Летом выращиваю овощи в огороде. Томаты, огурцы, бобы — они же даже пахнут иначе, не как магазинные.

Никакой свинины. Только постная ветчина, без жира. Курицу и говядину тоже вижу редко, а вот рыба — другое дело. Она не так вредна и насыщает нас витаминами. И, конечно, желательно, чтобы еда была не жареной.

Некоторые пьют кофе, но я от него отказался — вредно. Зато начинаю каждый день с чая и съедаю несколько тостов с малиновым вареньем. Это, наверное, единственная вредная привычка, на которую я не могу влиять. И ещё 6 пинт пива в неделю. Не больше и не меньше — именно так», — сказал Бортвик в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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