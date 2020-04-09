ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Романом Павлюченко — в 12:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.



10-й инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 9 апреля, начало — в 12:00 мск.



К нам в виртуальные гости придёт бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко. С ним пообщается Роман Вагин. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!



Смотрите интервью с Павлюченко на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Павлюченко является воспитанником ставропольского футбола. За местное «Динамо» он отыграл один сезон, а затем перешёл в «Ротор». В 2003 году форвард перебрался в «Спартак», за который отыграл на протяжении шести лет. После Евро-2008 Павлюченко уехал в Англию и стал выступать за «Тоттенхэм Хотспур». Через четыре года футболист вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом». Затем он выступал за «Кубань», «Урал», «Арарат» и «Знамя».