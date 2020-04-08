ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат. Главным инициатором в команде был Акинфеев

Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА в связи с паузой из-за пандемии коронавируса договорилось с футболистами о понижении зарплат.



По договорённости сторон выплаты с 19 марта, когда команды ушли карантин, и до 31 марта будут снижены на 50 процентов. В апреле игрокам также будет выплачена лишь половина их оклада. Как только будут возобновлены тренировки, футболисты начнут получать 70 процентов от зарплаты. Начиная с первого матча после возобновления чемпионата выплаты будут производиться в полном объёме.



При этом главным сторонником понижения зарплат среди футболистов ЦСКА был капитан команды, вратарь Игорь Акинфеев.



Ранее о снижении зарплат с игроками договорились «Спартак», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Зенит». Некоторые клубы Российской Премьер-Лиги продолжают вести переговоры на эту тему.

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