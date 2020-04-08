Айртон выставил на аукцион футболку «Спартака». Прибыль пойдёт на борьбу с коронавирусом

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас выставил на благотворительный аукцион свою футболку.

«Эта футболка будет продана на сайте ofutebolseimporta.с.br, и вся прибыль от пожертвований будет направлена научным институтам, исследующим коронавирус COVID-19», — написал Айртон на своей странице в «Инстаграме».

Ранее защитник «Спартака» Самуэль Жиго вслед за капитаном красно-белых Георгием Джикией выставил свою футболку на благотворительный аукцион. Все заработанные деньги француз обещал направить семье Артёма Рогова. Голкипер московской команды Артём Ребров также выставлял футболку «Спартака» на аукцион, чтобы собрать деньги на лечение больному ребёнку.

Айртон Лукас поучаствовал в челлендже «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.