«Утка и газель». Джорджина пошутила о совместной тренировке с Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной провёл тренировку на улице под дождём.
Пара совершала беговые упражнения, и спортсмен ускорялся гораздо быстрее, чем его девушка.
«Утка и газель», — пошутила Джорджина.
Роналду опубликовал видео тренировки на своей странице в «Инстаграме».
«Мой прекрасный партнёр для тренировки», — подписал ролик футболист.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Роналду постригся дома, парикмахером была Джорджина. Футболист также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.
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