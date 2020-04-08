«Утка и газель». Джорджина пошутила о совместной тренировке с Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной провёл тренировку на улице под дождём.

Пара совершала беговые упражнения, и спортсмен ускорялся гораздо быстрее, чем его девушка.

«Утка и газель», — пошутила Джорджина.

Роналду опубликовал видео тренировки на своей странице в «Инстаграме».

«Мой прекрасный партнёр для тренировки», — подписал ролик футболист.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Роналду постригся дома, парикмахером была Джорджина. Футболист также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.