Смолов: я бы не улетел в Россию без разрешения

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», подтвердил, что улетел из Испанию в Россию с разрешения клуба из Виго.



«Я несколько недель спрашивал у «Сельты», можно ли мне уехать, и они в итоге разрешили. Сказали, что всё понимают и отпускают. Я бы без разрешения не улетел.



Я вернусь, когда «Сельта» скажет. Почему тут не должны выпустить? На выезд все границы открыты. Плюс, мне нужно ещё сделать рабочую визу, а то я пребывал по туристической. Теперь как раз есть время на это», — сказал Смолов в эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.



Ранее испанские СМИ сообщили, что Смолов без разрешения вылетел в Россию в связи с пандемией коронавируса. Позднее стало известно, что против отъезда иностранцев выступает Примера.



Смолов перешёл в «Сельту» зимой из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры 30-летний форвард также выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар».

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