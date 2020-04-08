Кокорин завёл новую собаку

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с щенком английского бульдога.
«Добро пожаловать домой, Зума», — подписал он снимок.
Подписчики Кокорина оценили нового питомца спортсмена.
«Александр, отличный выбор! Мои поздравления. Как заводчик английского бульдога уверен, что будете в восторге, а особенно ребёнок», — написал dj23rus.
«Собака в честь Курта Зума?» — спросил shagulik24.
«Поздравляю с новым членом семьи!» — добавила ruj254.
У Кокорина уже был английский бульдог, собаку звали Рони. В 2015 году футболист завёл для пса аккаунт в «Инстаграме».
Помимо Кокорина владельцами английских бульдогов являются тренер Гарри Реднапп, музыкант Оззи Осборн, российский политик Владимир Жириновский и другие знаменитости.
- 8 апреля 2020
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