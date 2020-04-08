Мане: пойму, если «Ливерпуль» останется без титула. Надеюсь, выиграем в следующем году

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился своим мнением о возможной отмене нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса.



«Чувствую ли я себя чемпионом? Думаю, пока нет. Я люблю свою работу и футбол и хочу побеждать на поле. Мне бы хотелось выиграть матчи и получить трофей. Но учитывая обстоятельства, я отнесусь с пониманием, что бы ни произошло. «Ливерпулю» пришлось нелегко, но миллионам людей по всему миру было ещё труднее. Некоторые потеряли своих близких, и это гораздо более тяжёлая ситуация.



Лично я мечтаю выиграть чемпионство в этом году. Если этого не произойдёт, я пойму. Надеюсь, мы выиграем в следующем году», — приводит слова Мане talkSPORT.



Ранее в английской Премьер-лиге заверили, что не рассматривают вариант с досрочным завершением нынешнего сезона.

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