Зелимхан Бакаев: подготовка к возобновлению РПЛ идёт сумасшедшим образом

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих тренировках во время режима самоизоляции.

«Подготовка идёт сумасшедшим образом. Работаем каждый день. Тренируюсь каждый день. Провожу время дома.

Саня Селихов готовится. скоро будет в общей группе. Ждём его в команде. Со здоровьем всё нормально. Да, было сотрясение, ничего серьёзного. На последних тренировках я уже был без шлема», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

Бакаев записал видео, в котором рассказал, что вернулся в Ингушетию. Полузащитник московской команды сообщил, что изолировал себя от близких на две недели.

Ранее Бакаев объявил в «Инстаграме» старт благотворительного аукциона, на который выставил свою игровую майку, поддержав благотворительный челлендж капитана «Спартака» Георгия Джикии, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артёму Рогову.