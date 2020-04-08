Зелимхан Бакаев: подготовка к возобновлению РПЛ идёт сумасшедшим образом

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих тренировках во время режима самоизоляции.
«Подготовка идёт сумасшедшим образом. Работаем каждый день. Тренируюсь каждый день. Провожу время дома.
Саня Селихов готовится. скоро будет в общей группе. Ждём его в команде. Со здоровьем всё нормально. Да, было сотрясение, ничего серьёзного. На последних тренировках я уже был без шлема», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
Бакаев записал видео, в котором рассказал, что вернулся в Ингушетию. Полузащитник московской команды сообщил, что изолировал себя от близких на две недели.
Ранее Бакаев объявил в «Инстаграме» старт благотворительного аукциона, на который выставил свою игровую майку, поддержав благотворительный челлендж капитана «Спартака» Георгия Джикии, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артёму Рогову.
- 8 апреля 2020
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