Зелимхан Бакаев: почему не перешёл в «Ахмат»? Не звали

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему не перешёл в грозненский «Ахмат».
«Шюррле — чемпион мира. Набираюсь опыта, играя рядом с ним. Надеюсь, это мне поможет. Чемпионат Беларуси? Не смотрю.
Довольно непросто тренироваться дома. Надеюсь, скоро всё будет хорошо и мы будет дальше радовать болельщиков. Зобнин — топ. Рад за него, он очень многое для команды делает. Работа Тедеско? Нравится, причём всем.
Почему не перешёл в «Ахмат»? Меня не звали туда (смеётся). Когда в «Барселону»? Тяжёлый вопрос. Предложения из Европы? Понятия не имею, мне никто ничего не предлагал.
Языки? Немецкий язык не учу, а вот английский учу сейчас. Сериалы? «Бумажный домик» смотрю — нереально крутой сериал. Ещё «Острые козырьки» посмотрел», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
- 8 апреля 2020
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