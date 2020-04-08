Зелимхан Бакаев: почему не перешёл в «Ахмат»? Не звали

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему не перешёл в грозненский «Ахмат».



«Шюррле — чемпион мира. Набираюсь опыта, играя рядом с ним. Надеюсь, это мне поможет. Чемпионат Беларуси? Не смотрю.

Довольно непросто тренироваться дома. Надеюсь, скоро всё будет хорошо и мы будет дальше радовать болельщиков. Зобнин — топ. Рад за него, он очень многое для команды делает. Работа Тедеско? Нравится, причём всем.



Почему не перешёл в «Ахмат»? Меня не звали туда (смеётся). Когда в «Барселону»? Тяжёлый вопрос. Предложения из Европы? Понятия не имею, мне никто ничего не предлагал.



Языки? Немецкий язык не учу, а вот английский учу сейчас. Сериалы? «Бумажный домик» смотрю — нереально крутой сериал. Ещё «Острые козырьки» посмотрел», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».