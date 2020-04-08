«Крылья Советов» договорились с футболистами о снижении зарплат

«Крылья Советов» на своём сайте сообщили о договорённости с командой относительно снижения зарплат на фоне пандемии коронавируса. О подробностях рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.



«Благодарю всех футболистов, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба за гражданскую позицию и понимание ситуации. Под ударом сейчас оказался весь мир, в том числе и наша страна, и наша область. Футболисты и тренеры внесли свой вклад в поддержку борьбы против эпидемии. Руководство клуба на связи со всеми футболистами, сейчас мы оформляем необходимые документы.



Практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идёт последняя стадия переговоров с оставшимися игроками. Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время они тоже присоединятся и докажут делом, что не могут остаться в стороне от проблемы, которая охватила весь мир. Для каждого из них это станет поступком и сделает всех нас сильнее. В этой непростой ситуации они покажут, что могут помочь простым людям, а также внесут свой достойный вклад в борьбу с вирусом. Всё пройдёт, мы победим этот вирус, и с каждым останется ощущение, что он делал в этот сложный момент», — сказал Фетисов.



Ранее о снижении зарплат с игроками договорились «Спартак», «Динамо», «Рубин», «Уфа», «Зенит» и ЦСКА.

ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат. Главным инициатором в команде был Акинфеев