«Хватит, погулял». Фанаты попросили Промеса вернуться в «Спартак»

Болельщики московского «Спартака» попросили нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса вернуться в столичный клуб.

«В этот день, два года назад, Квинси Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи» и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории «Спартака», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Инстаграме».

В комментариях к посту болельщики обратились к Промесу.

«Возвращайся, братуха!» — попросил popovevgenii9380.

«Давай домой, брат. Хватит, погулял», — написал dimaserbsky.

«Всего два года назад, а кажется, его уже вечность нет в «Спартаке», — заметил plutoniamoon.

«Антоха номер один», — написал yurmax.

«Вот это игрок! Жаль сейчас нет такого в составе», — посетовал sharnikovdima.

«Антоха талант! Тебя всегда ждут в красно-белой семье», — написал sergey250684.

«Промес, возвращайся домой в «Спартак», — призвал andreineen.