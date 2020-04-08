«Хватит, погулял». Фанаты попросили Промеса вернуться в «Спартак»

Болельщики московского «Спартака» попросили нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса вернуться в столичный клуб.
«В этот день, два года назад, Квинси Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи» и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории «Спартака», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Инстаграме».
В комментариях к посту болельщики обратились к Промесу.
«Возвращайся, братуха!» — попросил popovevgenii9380.
«Давай домой, брат. Хватит, погулял», — написал dimaserbsky.
«Всего два года назад, а кажется, его уже вечность нет в «Спартаке», — заметил plutoniamoon.
«Антоха номер один», — написал yurmax.
«Вот это игрок! Жаль сейчас нет такого в составе», — посетовал sharnikovdima.
«Антоха талант! Тебя всегда ждут в красно-белой семье», — написал sergey250684.
«Промес, возвращайся домой в «Спартак», — призвал andreineen.
- 8 апреля 2020
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