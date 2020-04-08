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Брестское «Динамо» победило солигорский «Шахтёр» в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси

Брестское «Динамо» победило солигорский «Шахтёр» в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси
Футбол / Прочие турниры 0

В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси брестское «Динамо» принимало солигорский «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «ГОСК Брестский» в Бресте и завершилась со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд уже на 7-й минуте матча. Автором гола стал полузащитник Александр Нойок. На 14-й минуте преимущество динамовцев удвоил хавбек Павел Савицкий.

Ответный матч между солигорским «Шахтёром» и брестским «Динамо» состоится 29 апреля.

Турнирная сетка Кубка Беларуси

Напомним, Беларусь остаётся единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи главного национального турнира. Практически все чемпионаты были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок. Евро-2020, который должен было пройти этим летом, состоится в 2021 году.

Кубок Беларуси. 1/2 финала. 1-й матч
08 апреля 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо-Брест
Брест
Окончен
2 : 0
Шахтёр С
Солигорск
1:0 Нойок – 7'   2:0 Савицкий – 14'
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