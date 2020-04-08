Бакаев — о сокращении зарплат: не проблема, это наш любимый клуб

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев выразил мнение о сокращении зарплат в клубе в связи с пандемией коронавируса.

«Мог бы всю карьеру посвятить «Спартаку»? Конечно мог бы, почему бы и нет? Я уже в клубе сколько? Даже не могу точно подсчитать. Ммм, 13 лет я в «Спартаке». Я в шоке, так быстро время летит.



Как не заболеть звёздной болезнью? Я не знаю. Надо спросить у таких игроков, как Роналду или Месси. А мне нужно стремиться, чтобы была эта самая слава. Тогда и узнаем, как не заболеть звёздной болезнью.

Сокращение зарплат? Непростая ситуация сейчас, мы все это знаем. Поэтому мы всей командой решили, что мы должны сделать этот шаг. Всё идеально. Надеюсь, что все будут здоровы. Зарплата — не проблема, тем более это наш любимый клуб», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».